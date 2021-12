Premium Het beste van De Telegraaf

Moet er nu wel of geen nieuw vaccin komen tegen de omicronvariant?

Door Arianne Mantel

Viroloog Marion Koopmans: „Er is wel van alles opgezet voor grootschalig testen, maar niet voor de serie cruciale vervolgstudies die nodig zijn.” Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Dé vraag over de nieuwe Covid-19-variant omicron is of het virus nog gevoelig is voor antistoffen die door de huidige vaccinatie of door infectie zijn opgewekt.