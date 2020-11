Cadeaubonnen blijven minstens 2 jaar geldig

Keijzer komt met de aanpassing omdat veel mensen volgens de CDA-bewindsvrouw zich er groen en geel aan ergeren dat bonnen voor online shoppen, een diner of een avondje bioscoop al snel weer verlopen blijken te zijn. Om zo’n sof te voorkomen, krikt Keijzer de minimale geldigheidsduur op naar 2 jaar. Nu is dat nog 1 jaar.

Dat plan geldt voor alle cadeaubonnen, of ze nou fysiek of digitaal zijn of in een winkel of online verzilverd moeten worden. Keijzer zei eerder bij de presentatie van het wetsvoorstel dat meer dan de helft van de Nederlanders wel eens een cadeaubon heeft laten verlopen. „Veel mensen storen zich hier aan en daarom is het goed dat ze met dit wetsvoorstel langer de tijd krijgen om hun cadeaubon te gelde te maken.”