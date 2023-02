Gezin beleeft rol in Netflix-rampenfilm in het echt: ’Willen ons oude leven terug’

Ben en Lindsay Ratner en hun vier kinderen Lilly, Izzy, Simon en Brodie speelden twee jaar geleden op de filmset mee als figuranten. Ze ontvluchten in de hun huis en zijn onder meer te zien terwijl ze wanhopig in hun auto proberen weg te komen, maar in een ellenlange file belanden. Amper twee jaar later beleven ze hun rol in de film tot hun eigen verbazing van nabij in het echt.

Lees verder onder de trailer van ’White Noise’

Ruim een week geleden ontspoorde de chemische trein op minder dan anderhalve kilometer van hun huis in East Palestine (Ohio). Toen de ramp zich voltrok, keek Ratner naar een basketbalwedstrijd van zijn dochter. Bij het verlaten van de sporthal zag hij de enorme rookwolken opstijgen. Die avond mocht de familie nog ’gewoon’ naar huis, maar de volgende dag gingen alle alarmbellen af.

In de vroege ochtend ging hij nog aan de slag in zijn koffiezaak, pas later volgde de oproep dat iedereen binnen een straal van drie kilometer van de rampplek moest evacueren. „We proefden een soort mix van benzine en verfverdunner in onze mond”, aldus Ratner.

De familie mag inmiddels weer naar huis, maar de zorgen of het wel veilig is in East-Palestine blijven. Sommige inwoners van het stadje klagen over hoofdpijn sinds de ramp. Ook zouden op meerdere plekken doden dieren zijn gevonden, waarvoor geen logische verklaring zou zijn. De autoriteiten zeggen echter dat het veilig is om terug te keren, maar Ratner zegt zich grote zorgen te maken. „Wat betekent dit voor onze toekomst hier. Kunnen we hier nog een bedrijf runnen en wat is ons huis nog waard? Wij willen ons oude, normale leven terug.”

Terugkijken

Afgelopen week probeerde Ben Ratner, de 37-jarige vader van het gezin, de film nog eens te bekijken, maar uitkijken lukte niet. „Het kwam plots allemaal te dichtbij”, vertelt hij in Amerikaanse media. „De eerste helft van de film gaat bijna volledig over wat hier nu ook gebeurt is.”

De film, momenteel te zien op Netflix, is gebaseerd op een boek van de Amerikaanse succesauteur Don DeLillo (86) uit 1985, in het Nederlands uitgegeven als ’Witte Ruis’. Het boek is gebasseerd op de chemische ramp in het Indiase Bhopal, waarbij bijna 4000 mensen om het leven kwamen.