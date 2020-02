’Wie o wie is z’n viool vergeten?’

Het instrument bleef achter in de blikvangende blauwe halve Trabant in de zaak. Die staat te midden van kasten vol kleurrijke jeugdliteratuur. „We vonden de viool en dachten dat het instrument wel vlot opgehaald zou worden. Hij is best mooi, ziet er oud en chique uit”, zegt Riemer met het fraaie kleinood voorzichtig in de handen. „Maar nee dus… Ook belletjes van ons naar onder meer de muziekscholen in de buurt leverden helaas nog niks op. Dit is toch wel bizar. Niemand belt ons. Hopelijk leest iemand het en laat zich horen.”

„De viool is een kopie van een Stradivarius, staat erop te lezen. Hij ziet er ook mooi uit, toch?”, toont Riemer het instrument nog eens in het volle licht. „En de strijkstok zat erbij in het koffertje.” Gezien de maat van 56 centimeter gaat Riemer er vanuit dat deze viool bespeeld wordt door een muzikaal kind van een jaar of 7 oud. „De bespeler wil hem vast wel terug, maar weet misschien niet meer waar het is gebleven.”

Trabant

Bezoekers genieten steevast van de opvallende auto in de winkel. Riemer: „Na al die jaren ’stinkt’ hij zelfs altijd nog een beetje naar auto. Binnenkort knappen we hem weer een beetje op. Inmiddels is het wat aftands geworden.” Wellicht leidt de Trabant toch af.

Het komt namelijk wel wel vaker voor dat verstrooide klanten wat laten liggen ergens in de ruime winkel. „Dat gaat dan meestal om bankpasjes, die vallen bij het betalen, of een tas en die pikken ze dan snel weer op. Een attachékoffertje met troep erin werd ooit nooit meer opgehaald. Maar zoiets bijzonders als een viool is voor het eerst.”

Wie denkt de viooleigenaar te zijn of ouder van de wellicht ontroostbare muzikant kan zich melden bij Riemer in de binnenstad van Groningen.

„Wat voor symbool er op het stickertje staat, houden we nog even voor ons”, zegt Riemer. „Dat moet de eigenaar ons maar vertellen.”