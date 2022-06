KLM laat vliegtuigen leeg vliegen, chaos Schiphol compleet

Op Schiphol kleuren de borden rood door talloze geannuleerde vluchten en gate-wijzigingen. Op sociale media laten veel reizigers hun woede blijken.

KLM zou dit weekend zeker vijftig vluchten annuleren vanwege de extreme drukte en het personeelstekort, maar er worden nu nog meer vluchten geschrapt.

„Door ongunstige weersomstandigheden en baanonderhoud op Schiphol, konden veel toestellen niet landen of vertrekken in Amsterdam’’, meldt KLM in het bericht. ,,Dit betekent dat een groot aantal KLM-vluchten zaterdag vertraagd of zelfs aanvullend geannuleerd is. Het aantal passagiers dat door deze externe invloeden niet heeft kunnen vertrekken uit Amsterdam is hierdoor sterk toegenomen. Om ervoor te zorgen dat er op Schiphol een veilige en werkbare situatie blijft bestaan voor passagiers en crew, heeft KLM het impactvolle besluit genomen om geen nieuwe passagiers meer naar Amsterdam te vervoeren. Dit besluit moet ervoor zorgen dat gestrande passagiers zaterdag zoveel mogelijk alsnog kunnen vertrekken vanaf Schiphol en KLM ook zondag zoveel mogelijk vluchten uit kan voeren.”

Een woordvoerder van Schiphol zegt dat de ongunstige windrichting uit het noordoosten samenvalt met het feit dat Aalsmeerbaan al maanden in onderhoud is. „Ik kan niet zeggen of een situatie zoals deze zich ooit eerder heeft voorgedaan op Schiphol...de luchthaven bestaat al honderd jaar.”

KLM is niet bereikbaar voor verdere toelichting, maar komt met excuses „aan de passagiers die hierdoor vanaf bepaalde Europese bestemmingen niet meer naar Amsterdam kunnen reizen en aan hen die een transfer via Amsterdam naar andere eindbestemmingen hierdoor niet kunnen realiseren. We begrijpen dat dit besluit, zeker in het pinksterweekend, veel impact heeft op passagiers. KLM benadrukt dat het alles op alles zet om passagiers zo snel mogelijk een alternatieve vlucht aan te bieden.”

Reizigers spreken van ’gekte’, ’waanzin’, ’monsterlijk’, ’een schande voor zo’n grote luchthaven’, ’de rottigste vliegervaring in mijn leven’ en ’dit is zeker een grap’. Luchtvaartkenner Menno Swart spreekt van ’Zwarte Zaterdag, het dra,a, de jungle.’’

Reiziger Bas van de Schootbrugge noemt het een ’logistieke ineenstorting van ongekende proporties’. „Mijn vlucht is geannuleerd, maar wacht…hij gaat leeg terug naar Schiphol door personeelstekort.”

„De directeuren moeten ontslagen worden”, adviseert Fakhr-e-Alam. „Het personeel is heel beleefd en vriendelijk, het is niet hun schuld. Honderden vluchten geannuleerd of vertraagd. Zielig is het.”

„Schiphol was de beste luchthaven in de wereld in 2012 en 2016, de meest efficiënte in 2017, en de beste in West-Europa in 2020”, noteert een reiziger. „En nu de slechtste van 2022.”

