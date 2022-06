Fietser (13) overleden bij ongeluk met bus op N273 in Limburg

Premium Gossip

Tupac inmiddels langer dood dan levend... of toch niet?

Als hij niet in koele bloede zou zijn vermoord, had Tupac Shakur donderdag zijn 51e verjaardag gevierd. Maar net als bij andere iconen als Elvis Presley en Michael Jackson is een deel van zijn trouwe fanschare ervan overtuigd dat zijn dood, 26 jaar geleden, in scène is gezet en dat de rapper dus nog...