Jongen (13) overlijdt na fietsongeluk met bus op N273

Volgens de politie werd de jongen uit de gemeente Leudal (Limburg) aangereden door een bus toen hij de N273 (Napoleonsbaan) bij Horn overstak. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht, waar hij later overleed.

Het ongeval gebeurde rond 08.00 uur. De jongen was een leerling van het nabijgelegen Ursula College. Schooldirecteur Danny Hermans zei op 1Limburg dat de verslagenheid op school groot is. „We hebben alle leerlingen naar huis gestuurd.”

Veel verdriet in Horn

‘Het nieuws dat een van onze leerlingen er niet meer is, is onbegrijpelijk en maakt ons stil en verdrietig. Deze tragedie zal een enorme impact hebben op de klasgenoten, maar ongetwijfeld ook op andere leerlingen en medewerkers’, meldt de schooldirecteur in een mail aan leerlingen, medewerkers en ouders die is ingezien door De Limburger.

Dat is ook de overtuiging van Marianne Maréchal, eigenaar van de bed & breakfast pal naast de fietsoversteek. Aan een verslaggever van De Limburger stelt zij: „Een rampplek. Onze kleindochter passeert de Napoleonsweg daar dagelijks om naar school te fietsen. We houden iedere keer ons hart vast als we piepende banden horen. En dat gebeurt regelmatig; verkeer komt voorbijgevlogen. Kinderen in de puberleeftijd nemen soms ook risico’s, dat weet ik. Maar dit is gewoon een gevaarlijke oversteek.”