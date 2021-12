’Huisfeestjes-app Amigos lekt privégegevens 200.000 Nederlanders’

Dat meldt RTL Nieuws. Amigos is door de verplichte avondsluiting van de horeca in korte tijd razend populair geworden. Elke dag melden vele duizenden nieuwe gebruikers zich aan, die via de app kijken wat voor evenementen er in de buurt worden georganiseerd.

Een week na de melding is het lek in de app door Amigos gedicht. Oprichter Johanan Fraanje zegt tegen RTL Nieuws dat de techniek van de app is gebouwd door een externe partij. „Daar hadden we toen al geen goed gevoel bij, maar dat het zo kwetsbaar was, had hij niet gedacht. Onze aandacht ging de afgelopen tijd vooral naar het opschalen voor alle nieuwe gebruikers. Het is ons een beetje te veel geworden, maar we zeggen ook: het moet beter”, vertelt hij tegen de nieuwszender.

De honderdduizenden gebruikers van Amigos worden geïnformeerd over het datalek en er is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook wordt er een onafhankelijk extern bureau ingeschakeld om te kijken of het lek door kwaadwillenden is misbruikt, en wordt de techniek van de app helemaal opnieuw gebouwd om hem veiliger te maken, zegt Fraanje tegen RTL Nieuws.