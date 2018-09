Trump: ’Vader Cruz betrokken bij moord op JFK’

„Zijn vader was bij Lee Harvey Oswald vlak voor die werd doodgeschoten,” zei Trump in een telefonisch interview met nieuwszender Fox News. „Ik bedoel, het is allemaal belachelijk. Zo vlak voor hij wordt neergeschoten, en niemand heeft het erover. Er wordt niet over gesproken. Dat was in het nieuws, maar niemand praat erover.”

Trump doelde op een artikel in roddelblad National Enquirer, waarin werd beweerd dat Rafael Cruz JFK-moordenaar Lee Harvey Oswald kende. Op een foto zouden de twee te zien zijn. Een woordvoerster van Cruz liet eerder al weten dat dat verhaal onzin was.

Maar Trump gelooft dat niet. „Ik bedoel, wat deed hij daar? Wat deed hij bij Lee Harvey Oswald vlak voor zijn dood? Voor hij neergeschoten werd? Dit is verschrikkelijk.”

Trump maakte de opmerkingen nadat Fox News een filmpje van Rafael Cruz had laten zien waarin hij mensen opriep om op zijn zoon te stemmen omdat hij de enige kandidaat zou zijn die voor gods woord staat. „Het alternatief zou de verwoesting van Amerika betekenen,” aldus de oude Cruz.

„Ik vind het schandelijk dat hij dit mag zeggen,” reageerde Trump.

WATCH: @Tedcruz: "Yes, my dad killed JFK, he is secretly Elvis, and Jimmy Hoffa is buried in his backyard" https://t.co/8u2syfE8CJ— ABC News Politics (@ABCPolitics) May 3, 2016

„Dit is belachelijk,” reageerde Cruz op de aantijgingen van Trump. „Maar misschien moet ik het maar toegeven. Ja, mijn vader heeft JFK vermoord, en hij is eigenlijk Elvis en Jimmy Hoffa ligt begraven in zijn achtertuin,” voegde hij er aan toe.