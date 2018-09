Frankrijk voorlopig tegen TTIP

Hollandes minister van Buitenlandse Handel, Matthias Fekl, zei eerder op de dag al dat hij het waarschijnlijk acht dat de onderhandelingen over het verdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten voorlopig worden stilgelegd. Frankrijk klaagt al langer dat de VS te weinig concessies doen in de onderhandelingen.

Frankrijk zal nooit accepteren dat sleutelprincipes ,,voor onze economie, onze cultuur, voor wederzijdse toegang tot overheidscontracten'' ter discussie gesteld worden, zei Hollande.

Maandag bracht Greenpeace een groot deel van een recent concept van het akkoord en enkele andere documenten naar buiten. Volgens de milieuorganisatie is Frankrijk terecht bezorgd. Greenpeace stelt daarbij dat uit de reacties van onder meer Duitse politici blijkt dat zelfs diegene die in eerste instantie het verdrag steunden, terugkrabbelen ,,nu het bewijs op straat ligt".