Hoogwater Maas in de buurt van Waalwijk

De waterstand in de grote rivieren Rijn, Waal, Lek en IJssel is dinsdag dalend. De uiterwaarden en de buitendijkse gebieden zullen de komende dagen langzaam leeglopen, aldus Rijkswaterstaat. De zomerpolders langs Waal en Maas gaan vollopen met kwelwater, water dat achter de dijk opborrelt door de hoge waterstand in de bodem. Langs Rijn en Lek verwacht waterschap Rivierenland alleen kwelwater in de buitenpolder van Huissen bij Arnhem. De schappen houden kwel en water dat onder de dijken door sijpelt scherp in de gaten.

De afvoer van de Maas daalt de komende dagen onder de 500 kubieke meter per seconde bij Sint Pieter onder Maastricht. De waterstand kan daar nog enigszins op en neer gaan, omdat er in België technische problemen zijn in het Albertkanaal. Maar de fluctuerende stand veroorzaakt geen nieuwe problemen, aangezien de afvoer van beken en zijrivieren die in België afwateren op de Maas al sinds afgelopen vrijdag aan het dalen is.

Dijk doorgebroken

Een dijk tussen het Apeldoorns Kanaal en de uiterwaarden van de IJssel is ter hoogte van het Jaagpad bij de Gelderse plaats Hattem vannacht over een lengte van vijftien meter doorgebroken. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio loopt het water in een overloopgebied en worden geen huizen of bedrijven bedreigd.

„Boeren halen het vee uit het gebied en de wegen rondom het getroffen gebied worden afgesloten”, aldus de voorlichter aan het begin van de nacht van maandag op dinsdag. „Dit is een gewone situatie, het overloopgebied is er juist om dit op te vangen. Er is niets aan de hand.”

Hoe groot het gebied dat nu onder water loopt is, weet hij niet. „Daar hebben we nu geen zicht op.”