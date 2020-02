Politie deelt foto: dit is de nieuwe bombrief

„De politie vraagt speciale aandacht voor witte enveloppen met een verdikking, voorzien van twee postzegels en met de geadresseerde op een geprint papierstuk in een geplastificeerd deel van de envelop. Op de woensdag aangetroffen brief zat geen logo van het CIB, zoals in eerdere gevallen”, aldus de politie.

De autoriteiten melden dat de aangetroffen brief past in de reeks eerder verstuurde bombrieven, die in januari bij verschillende bedrijven in het land werden aangetroffen.

Verdachte envelop?

De politie roept mensen op die een dergelijke envelop niet vertrouwen contact op te nemen met politie. Tot dusverre zijn alleen bedrijven het doelwit geweest van de verstuurde bombrieven.

Eerder woensdag ontploften twee bombrieven in Amsterdam en Kerkrade. De ontploffing in Limburg speelde zich af in een postsorteercentrum van Ricoh, een bedrijf voor kantoorproducten. Niemand raakte gewond.

Volgens de politie was afpersing het motief. De verzender van de bombrieven heeft een bedrag in bitcoins geëist. Als betaling uitblijft worden er nieuwe brieven met explosieven verstuurd. Om welk bedrag het gaat blijft geheim, omdat bekendmaking het onderzoek kan schaden.

Eerdere bombrieven

De bombrieven in januari kwamen onder meer terecht bij hotel Okura in Amsterdam, een tankstation in de hoofdstad en een makelaarskantoor in Utrecht. Twee bombrieven zijn deels verbrand retour ontvangen door het Rotterdamse incassobureau CIB (Centraal Invorderings Bureau), dat er volgens de politie niets mee te maken heeft.

Bekijk ook: Bombrieven zijn ontploft in Amsterdam en Kerkrade