Zoon bekent doodslaan PvdA-raadslid: ’Mijn vader haatte mij’

„Vijf jaar lang heb ik op de rand van afgrond gestaan. Wat is er toch met me aan de hand? Hij haatte mij gewoon”, vertelde de verdachte met slaande vuisten op het verdachtenbankje. „Ik moest hem pijn doen. Ik heb het vaak gedaan met woorden, maar dat lukte gewoon niet. Woorden gleden van hem af”, aldus de verdachte.

Hij legde in de rechtbank een uitgebreide bekentenis af over het doden van zijn vader op 22 augustus vorig jaar. In tranen vertelde hij de rechters dat ze die dag opnieuw een conflict hadden over zijn eetstoornis. Terwijl zijn vader de milieustraat bezocht, haalde de zoon een hamer uit de garage. Aarzelend wachtte hij zijn vader op en deelde de eerste klap uit in de keuken.

„Ik was doodsbang. Ik wist het gewoon niet meer”, huilde de verdachte. Na de eerste klap volgde een moment van kortsluiting, hield de rechter de verdachte voor. Zelf zei de verdachte daarover: „Hij keek mij nooit echt aan. Op dat moment keek hij me met wijd opengesperde ogen recht aan.”

’Hij moest dood’

De zoon volgde zijn vader naar de garage en sloeg hem op zijn hoofd. „Ik wilde vrij zijn, hij moest dood. Ik ben met hem meegelopen naar de garage.” Daar volgden nog meer klappen. Het slachtoffer zou zijn overleden door talrijke letsels aan het hoofd. Hij had meerdere schedelbreuken, hersenletsel, ribbreuken en een klaplong. Ook was sprake van veel bloedverlies.

De verdachte lijdt onder meer aan borderline, een persoonlijkheidsstoornis. Door zijn stoornissen is het doden van zijn vader hem in verminderde mate toe te rekenen, concluderen zijn psychiater en psycholoog. Hij kwam volgens hen na een relatiebreuk in een neerwaartse spiraal terecht en worstelde met zelfmoordgevoelens. Jarenlang bouwde hij een hevige woede op en haat en angst. Dat nam pathologische vormen aan. De kans op herhaling achten de gedragskundigen klein.

PvdA

Tijdens de rechtszaak maakten familieleden van het slachtoffer en de verdachte gebruik van het spreekrecht. „Ik zie mijn vader als de dader en Leander als slachtoffer”, zei zijn broer. „Het wordt tijd dat Leander hulp krijgt.”

De dood van De Vlieger zorgde voor een schok in het Brabantse plaatsje. „Het nieuws komt keihard binnen”, reageerde Adriaan van der Maarel uit Berlicum, voorzitter van de PvdA-afdeling Sint-Michielsgestel, eerder tegenover De Telegraaf. „We gaan hem missen als raadslid, actief lid binnen de partij en vooral als mens. Want Jack was een heel sociaal iemand die zich bijvoorbeeld vastbeet in thema’s als sociale woningbouw en de verdeling van werk en inkomen.”