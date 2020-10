Lijfarts: Trump vanaf zaterdag weer bij publieke evenementen

Volgens Conley is de gezondheid van Trump stabiel gebleven, sinds hij dinsdag terugkeerde in Washington na drie dagen in het Walter Reed National Military Medical Center te hebben verbleven. De president testte vorige week positief op het longvirus en kreeg een experimentele behandeling met synthetische antilichamen van de firma Regeneron.

Zaterdag is het tien dagen geleden dat Trump besmet bleek, stelt Conley. „Ik verwacht volledig dat de president op dat moment veilig terugkeert bij openbare aangelegenheden”, aldus de lijfarts van het Witte Huis.

Met nog 26 dagen tot de presidentsverkiezingen op 3 november zal Trump snel het land weer in willen om verkiezingsbijeenkomsten te houden en zijn achterban te mobiliseren. In de landelijke peilingen staat de Republikein flink achter op zijn Democratische tegenkandidaat Joe Biden.