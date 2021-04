Heldendaad: voorbijganger duikt vrachtwagencabine in en trekt aan handrem

De chauffeur werd onwel en raakte daardoor de macht over het stuur kwijt. Hij kwam tot stilstand in de heg van de tuin. Een omstander zag het incident gebeuren, sprong uit zijn auto en klom in de cabine terwijl de vrachtwagen nog reed. Hij wist vervolgens de vrachtwagen in de voortuin tot stilstand te brengen. Hiermee kon voorkomen worden dat de vrachtwagen de woning raakte.

Lof

De politie is vol lof over het kordate optreden van de automobilist. „Door zijn optreden kon niet alleen voorkomen worden dat de vrachtauto tegen een woning reed, maar werd ook voorkomen dat er andere personen gewond raakten”, aldus de politie. Ook drie artsen, die toevallig bij het ongeval uitkwamen en eerste hulp verleenden, krijgen lof toegezwaaid door de politie.

De chauffeur is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft de vrachtwagen de tuin uit gereden en naar de kazerne gebracht, waar het voertuig later wordt opgehaald door het transportbedrijf.