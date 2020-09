’Complete vriendengroep in buitenlucht op festival besmet met corona’

De ziekteverspreiding is opmerkelijk omdat het virus zich volgens studies vooral in binnenruimtes snel beweegt. Zo wordt momenteel onderzocht hoe besmettelijk het is om in een - open - voetbalstadion te zitten.

De vriendengroep vierde 12 september een verjaardag tijdens de Nijmeegse Bierfeesten op een voormalig fabrieksterrein in de wijk Hazenkamp. Het is de enige plek waar ze allen bij elkaar waren, meldt de Gelderlander. Ze zeggen zich die avond ‘niet verantwoordelijk’ te hebben gedragen door geen 1,5 meter afstand te houden en elkaar knuffels te geven. ,,Onderling let je er niet zo op”, verklaart een van hen tegen de krant.

Een paar dagen later komen de eerste klachten naar boven. ‘Ik ben verkouden aan het worden’, meldt een van de vrienden in een groepsapp. Een ander deed een test en kreeg een positieve uitslag. ,,Eén persoon is niet ziek geworden.”

’Aanname’

Eerder werden al drie studentencafés in de Gelderse stad op last van burgemeester Hubert Bruls gesloten. De culturele hotspot Hubert op het voormalig fabrieksterrein mag voorlopig openblijven. ,,De GGD weet niet of er een besmetting heeft plaatsgevonden in de buitenlucht. Dit is een aanname. Besmettingen vinden voornamelijk plaats als mensen zich niet aan de 1,5 m maatregel houden”, aldus een woordvoerder van de gezondheidsdienst.