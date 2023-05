LIVE | Almeerder (25) voor de rechter om handel in data van tientallen miljoenen mensen

De Rechtbank in Amsterdam. Ⓒ ANP / Harold Versteeg

AMSTERDAM - Een 25-jarige man uit Almere staat vrijdag voor de rechter omdat hij verdacht wordt van handel in persoonlijke data van miljoenen mensen. Het is de eerste inleidende zitting in de strafzaak in de rechtbank in Amsterdam.