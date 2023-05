LIVE | Erkan S. verkocht data met name om geld te verdienen, maar zegt dat hij gevolgen niet overzag

Hij zou hebben gehandeld in de gestolen persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen mensen over de hele wereld. Gedurende de zitting verklaarde hij dat met name geld verdienen een voorname reden was voor de handel in de persoonlijke data van mensen. Ook stelde hij dat hij werd beïnvloed door ’de verkeerde personen’.

De data werden verhandeld op onlinemarktplaatsen en de opbrengsten zouden zijn witgewassen via de aanschaf van cryptomunten. Hij zou ook patiëntgegevens uit gestolen medische dossiers hebben verkocht.

Rechercheurs in Oostenrijk ontdekten in 2020 dat op een cybercrimeforum werd gehandeld in de persoonsgegevens van mensen die in dat land hun kijk- en luistergeld hadden betaald. Ze kochten dat bestand en kwamen de Nederlander zo op het spoor. De gedupeerden kwamen uit Nederland, Oostenrijk, het VK, China, Colombia en Thailand. Via virtueel geld zou de man voor 450.000 euro aan opbrengsten hebben witgewassen.