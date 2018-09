Weer lange rijen op Zaventem

De situatie is volgens de luchthaven in Zaventem vergelijkbaar met maandag, toen de wachttijden soms zelfs de twee uur overschreden. Het vliegveld is zelf erg ongelukkig met het controlestelsel. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft voor woensdag een nieuw plan beloofd dat de wachttijden drastisch zou moeten verminderen.

De vertrekhal raakte zwaar beschadigd door de aanslagen van 22 maart. Het is de bedoeling dat de hal nog voor de zomervakantie helemaal is hersteld.