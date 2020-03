’Hondenhater’ legt gebakken sponzen op straat Harderwijk

Honden die de spons aanzien voor eten, kunnen stikken, schrijft De Gelderlander, die spreekt van een ’dierenhater’. De spons zet in de buik van de hond uit. „Hou uw hond aan de lijn”, vraagt de politie.

Anderhalf jaar geleden werden ook al gebakken sponzen gevonden in Harderwijk. Dat gebeurde in dezelfde wijk, de Stadsdennen. Eerder gingen in 2015 geruchten over de sponzen als doodsoorzaak van verschillende honden, maar die bleken ergens anders aan gestorven.