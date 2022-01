Brief van militair uit Tweede Wereldoorlog na 76 jaar bezorgd

Daarover bericht lokale televisiezender Boston 25 News. Op 6 december 1945 schreef de 22-jarige John Gonsalves vanuit het Duitse Bad Orb een brief aan zijn moeder.

„We weten niet waar de brief de afgelopen 76 jaar is geweest”, zegt een woordvoerder van US Postal. „Maar vanwege de hoge leeftijd van de nabestaanden en het belang voor de familiegeschiedenis, had het voor ons de hoogste prioriteit om de brief alsnog af te leveren.”

De moeder John Gonsalves is al een tijd geleden overleden, en ook John Gonsalves zelf leeft al een paar jaar niet meer. Maar US Postal vond wel het adres van zijn weduwe, Angelina Gonsalves (89), die de jonge militair zo’n vijf jaar na de oorlog ontmoette en tot zijn overlijden het leven met hem deelde. Net voor Gonsalves’ dood vierde het paar hun diamanten huwelijk. Ze kregen samen vijf kinderen.

’Het eten is hier niet te vreten’

Angelina kon haar ogen niet geloven toen ze de brief van ’haar Johnny’ in handen kreeg en zijn handschrift herkende. Voor de camera van de lokale nieuwszender las ze de brief voor. „Lieve mams. Ik kreeg vandaag weer een brief van je. Ik ben blij te horen dat alles goed gaat. Met mij gaat het ook goed, ik red me hier wel. Maar wat het eten betreft, dat is meestal niet te vreten.”

’Alsof hij terug is’

De familie Gonsalves heeft het Amerikaanse postbedrijf gebeld om te bedanken dat ze de brief na al die jaren toch nog hebben bezorgd. De brief bracht mooie herinneringen boven bij Angelina, die deze maand 90 jaar wordt en de kerstperiode opnieuw doorbracht zonder haar geliefde man. „Het is alsof hij terug is”, zegt ze met de brief in haar hand. „Echt waar, het is ongelooflijk. Och, hij was toch zo’n goede man. Iedereen hield van hem.”