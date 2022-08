Graven op Nijmeegse begraafplaats weer geplunderd

Het was zondag weer raak op begraafplaats Jonkerbos, tot grote frustratie van nabestaanden. Ondanks extra veiligheidsmaatregelen die na de diefstallen van afgelopen juni zijn gedaan. Toen werden er ook graven geplunderd. „Maar die blijken dus niet voldoende te zijn. We gaan de beveiliging wederom opschroeven. Momenteel zijn we druk bezig met het invoeren van deze extra maatregelen”, vertelt Franc Korsten, bestuurder van de stichting waar begraafplaats Jonkerbos onder valt, Begraafplaatsen Nijmegen.

Welke maatregelen dat zijn, houdt hij – tegen de pers en nabestaanden van de overledenen op het kerkhof - in het midden. Dat is het beste, zo is hem geadviseerd. Momenteel overzien camera’s de ingang en parkeerplaats.

Toke Damen-Peeters en Rianca van Vorsselen zijn nabestaanden en gedupeerd door de grafdiefstallen. Zij spraken zich tegen Omroep Gelderland eerder al uit voor meer cameratoezicht. Bovendien is de poort van de begraafplaats volgens hen al maandenlang kapot. Korsten stelt dat de poort heel is, maar openstaat en daar probeert hij iets aan te doen. „Die poort is niet van ons, maar van het crematorium naast ons. We vragen wel aan het crematorium om het te sluiten. Ook zijn we er druk mee bezig om te kijken hoe we dat deel afgesloten krijgen.”

Dieven komen voor de beeldjes, vazen en kandelaars van brons en koper. In totaal zijn van 23 graven spullen gepakt, aldus Korsten. Nabestaanden wordt geadviseerd om aangifte toen, zodat de politie onderzoek kan doen.