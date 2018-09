’Gevaar verlaging pensioenen niet geweken’

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in april gestegen van 96 naar 97 procent, maar dat is nog niet genoeg om kortingen tegen te gaan. Dat concludeert pensioenadviseur Aon Hewitt maandag.

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre een pensioenfonds aan zijn toekomstige verplichtingen kan voldoen. Pensioenfondsen mogen niet langer dan 5 jaar onder de 104,3 procent zitten. Verschillende pensioenfondsen zeiden vorige maand al dat pensioenverlagingen voor de hand liggen om de dekkingsgraden weer op peil te krijgen.

Volgens Aon wordt het de komende tijd spannend om te zien of die toch nog afgewend kunnen worden. ,,De periode om nog te herstellen, wordt echter steeds korter”, laat de pensioenadviseur weten.