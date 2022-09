Man in Amsterdam extreem zwaar mishandeld en beroofd, advocaat ontkent betrokkenheid Lil Kleine

Volgens de politie is er een verband met een conflict dat eerder plaatshad in horecagelegenheid Club Air. Rapper Lil Kleine was in die club, bevestigt zijn advocaat. Echter zou de artiest – die al om menige gewelddadige incidenten onder vuur heeft gelegen – niet betrokken zijn bij de mishandeling die buiten de club heeft plaatsgevonden, aldus de advocaat. „Jorik is in Club Air lastiggevallen en vervolgens is hij door een beveiliger naar zijn auto begeleid en vertrokken. Jorik is niet betrokken bij wat zich daarna buiten de club heeft afgespeeld en heeft daar ook geen weet van. Wij zijn niet bekend met een aangifte, zoals wordt gesuggereerd.”

De recherche gaat er vooralsnog vanuit dat het slachtoffer met voorbedachten rade is mishandeld naar aanleiding van het conflict dat zich in Club Air heeft afgespeeld. De politie roept getuigen op zich te melden. Het onderzoeksteam is specifiek op zoek naar twee taxichauffeurs die vlak na de mishandeling met de politie hebben gesproken.

Eerdere incidenten

In februari lekte een video uit waarop te zien is dat Scholten zijn inmiddels ex-verloofde Jaimie Vaes uit een auto sleurt en haar hoofd tussen de autodeur klemt. Hij werd opgepakt en Vaes deed later aangifte. De rapper vertrok kort nadat hij onder voorwaarden weer op vrije voeten was gekomen tijdelijk naar Thailand. In een video op Instagram vertelde hij dat hij daar ’professionele hulp’ zocht.

Het Openbaar Ministerie liet recent weten dat het onderzoek naar Lil Kleine na ruim zeven maanden nog steeds niet is afgerond. Vlak voor het incident met zijn ex-verloofde werd Scholten nog veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het mishandelen van een man in een nachtclub in Amsterdam. Het management van Lil Kleine, NAMAM, heeft nooit gereageerd op het onderzoek naar de rapper.