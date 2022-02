’Tijdens bersiap aan Nederlandse kant zeker 1344 doden door geweld’

Er kwamen 1344 mensen zeker door geweld om het leven, telden de onderzoekers. Door ziekte, uitputting en ondervoeding stierven er 1006. Van 1373 omgekomenen is de doodsoorzaak niet bekend.

In 1949 bleken er nog 2000 vermisten te zijn. Van ruim 125 personen is geen overlijdensdatum bekend, maar deze mensen zijn waarschijnlijk tijdens de bersiap overleden.

„Als we ervan uitgaan dat de laatste categorie in haar geheel is omgekomen, zou het totaal aantal doden aan Nederlandse kant in de periode van 17 augustus 1945 tot en met 31 maart 1946 uitkomen op bijna 6000 doden”, zo wordt gesteld.

De term bersiap betekent eigenlijk „sta paraat” of „wees waakzaam.” Hij werd uitgeroepen door jonge strijders voor de onafhankelijkheid. Ze vielen in hun strijd Indische Nederlanders en andere niet-Indonesiërs aan, die het zeer zwaar te verduren kregen.

’Respectvolle dialoog’

Yvonne van Genugten, directeur/bestuurder van het Indisch Herinneringscentrum, kijkt „met zorg naar de polemiek die ontstaat in de Nederlandse samenleving. Het neigt naar zwart-wit denken.” Dat zei ze donderdag tijdens de presentatie van het dekolonisatierapport. Ze hoopt „dat we over de resultaten van het onderzoek samen een respectvolle dialoog aan kunnen gaan.”

Ze vindt het „goed dat het door het onderzoek nu duidelijker is geworden wat er daadwerkelijk gebeurd is.” De onderzoeksresultaten zullen echter effect hebben op de Indische gemeenschap „die het pijnlijk vindt dat hun geschiedenis nu zoveel aandacht krijgt en bang is voor onbegrip vanuit de Nederlandse samenleving met betrekking tot hun positie binnen de koloniale samenleving.”

Juist nu is er in Den Haag de tentoonstelling ONS LAND - Dekolonisatie, generaties, verhalen, in Museum Sophiahof. „Ook daar zie je, net als bij het onderzoek, dat de geschiedenis vele perspectieven kent”, aldus Van Genugten. „De periode 1945-1950 is onderdeel van de dekolonisatie van Indonesië en is moeizaam en bitter verlopen. Die geschiedenis werkt door tot op de dag van vandaag.”