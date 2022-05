Premium Het beste van De Telegraaf

Sinds begin vorig jaar werden acht gokhallen beroofd Stijgende trend gewelddadige berovingen kleine casino’s

Een medewerkster van een casino in Harderwijk wordt bedreigd tijdens een overal in februari dit jaar. Ⓒ Opsporing Verzocht

AMSTERDAM - De politie maakt zich zorgen over de toename van het aantal overvallen op casino’s in Nederland. Bij de overvallen worden medewerkers van de veelal kleine casino’s bruut met wapens bedreigd. Niet alleen worden de kluizen leeggeroofd, ook moeten klanten spullen als horloges en smartphones afstaan. Landelijk overvalcoördinator van de politie Jos van der Stap vermoedt dat de toename komt doordat er steeds minder met cash wordt betaald. In casino’s is dat nog wel aanwezig. Donderdagnacht was het raak in het Zuid-Hollandse Ouddorp, waar overvallers personeel en klanten bedreigden en er met geld vandoor gingen. De impact is enorm.