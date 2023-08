Oekraïense expert: Clustermunitie effectiever dan verwacht

In een radio-interview met de Oekraïense publieke omroep stelt Mykhailo Zhyrokhov: „De effectiviteit van clustermunitie kwam als een verrassing voor westerse analisten en onze eigen strijdkrachten, omdat deze munitie eigenlijk was ontworpen om de vijand in het open veld te vernietigen. Nu treffen we steeds vaker bezetters (Russen, red.) in fortificaties en zelfs tegen dergelijke doelwitten blijkt clustermunitie behoorlijk effectief. De toename van verliezen onder de Russen is het effect van deze munitie.”

Een bombardement met clustermunitie.

Het besluit van de Amerikaanse president Joe Biden om clustermunitie aan Oekraïne te leveren was omstreden. Een groot aantal landen heeft namelijk een verdrag gesloten om dergelijke munitie niet meer te gebruiken. Clusterpatronen of -bommen verspreiden immers een groot aantal kleinere bommetjes over een groot gebied, waardoor het risico op onschuldige slachtoffers toeneemt. De VS, Rusland noch Oekraïne hebben dit verdrag overigens ondertekend, en al sinds het begin van de Russische invasie wordt clustermunitie gebruikt door beide zijden gebruikt.

Sommige Oekraïners ergerden zich aan de kritiek, omdat de clustermunitie op eigen grondgebied wordt gebruikt en het risico op onschuldige slachtoffers dus het hoogst voor de eigen bevolking is.