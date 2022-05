’Russische CdS in de Donbas’

De Verenigde Staten en de militaire inlichtingendienst van Oekraïne beschikken over informatie dat de Russische Commandant der Strijdkrachten Valeri Gerasimov in het geheim in de Donbas is geweest. Hij coördineert als chef van de generale staf het Russisch offensief en zou daarvoor naar het hoofdkwartier in de oostelijke stad Izjoem zijn gegaan. Oekraïense mediaberichten dat hij daar door een raketaanval van Kiev gewond is geraakt en vervolgens geëvacueerd, kon een woordvoerder van de Amerikaanse Defensie niet bevestigen. Verscheidene hooggeplaatste Russische militairen, onder wie hoge officieren, zouden zijn gedood. Moskou heeft niet gereageerd op het bericht over de aanval.

De Russische invasietroepen maken volgens de VS amper vorderingen in het oosten van Oekraïne. In het beste geval kan er sprake zijn van „minimale progressie”, beoordeelde het Pentagon de huidige situatie. „De legereenheden hebben nog steeds te lijden van slechte aansturing en controle, het moreel is bij velen gering en de logistiek laat te wensen over. De problemen rond de aanvoer zijn niet voorbij”, zei een hoge defensiefunctionaris van de VS maandag. De Amerikanen hebben geconstateerd dat Russische militairen oorden in de Donbas binnenmarcheren, de overwinning uitroepen en zich dan weer terugtrekken en de regio aan de Oekraïners overlaten.

Volgens de autoriteiten in de Oekraïense havenstad Odessa zijn maandag wel doden en gewonden gevallen door een Russische raketaanval. Onder meer een kerk zou zijn geraakt. Daardoor stortte het dak in en werden de gelovigen bedolven onder het puin.