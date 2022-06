Brit krijgt 15 jaar in Irak voor poging tot smokkelen antieke voorwerpen

De Britse gepensioneerde geoloog Jim Fitton en de Duitse psycholoog Volker Waldman werden in maart tegengehouden op de luchthaven van Bagdad. In hun bagage werden 32 objecten (stukken steen, fragmenten van potten en keramiek) gevonden. Ze werden ervan beschuldigd dat ze antieke objecten vanop een archeologische site in Dhi Qar, zowat 375 kilometer ten zuiden van de Iraakse hoofdstad Bagdad, het land uit wilden smokkelen.

In principe zou de Brit veroordeeld moeten zijn tot „dood door ophanging”, maar de rechter wijzigde dat in 15 jaar gevangenisstraf „wegens de gevorderde leeftijd van de beklaagde.” De advocaat van de Brit kondigde al aan in beroep te gaan tegen de uitspraak. De verdediging van Fitton stelde dat het feit dat de Brit weken had gewacht met het nemen van een advocaat aangaf hoe weinig de man besefte wat het gewicht van de zaak was en wat de waarde van de objecten was.

De Duitse medebeklaagde werd vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijzen. Beiden hadden onschuldig gepleit. Ze wisten naar eigen zeggen niet dat de objecten die ze bij zich hadden, beschouwd konden worden als antiek, en dat het meenemen van de voorwerpen niet toegestaan was. Fitton zei verder geen weet te hebben van de Iraakse wetten. Hij stelde de spullen mee te nemen als hobby en niet met de intentie om ze te verkopen.

De gids van het tweetal, een Brit van over de 80 en in slechte gezondheid, overleed in politiebewaring om redenen die niets met zijn arrestatie te maken zouden hebben.