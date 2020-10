Priester gearresteerd na trio op kerkaltaar

Ⓒ St. Tammany Parish Sheriff's Office

Louisiana - Een priester van een kerk in de Amerikaanse staat Louisiana is gearresteerd nadat hij een trio had op het kerkaltaar. Een toevallige voorbijganger zag dat de kerklichten laat op de avond nog aanstonden en kon zijn ogen niet geloven toen hij de halfnaakte priester samen met twee schaars geklede dames seks zag hebben op het met seksspeeltjes versierde altaar.