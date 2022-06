Zwangere ex-vriendin (22) door ’monster’ onthoofd in VS

De jonge vrouw werd thuis overvallen door verdachte Deundrea Holloway uit Litchfield. Donderdag werd haar hoofd bij haar eigen huis in een container gevonden door agenten, nadat haar moeder alarm had geslagen. Holloway werd diezelfde avond nog gearresteerd, toevallig vanwege een ander voorval. Later bleek hij de verdachte moordenaar. Hij gedroeg zich bij zijn arrestatie baldadig en zou zijn hoofd keihard tegen een muur hebben geslagen.

Dodd was volgens de New York Post acht maanden zwanger van een meisje, haar eerste. „Wat we hebben waargenomen, ontdekt en wat er is gevonden, is absoluut verschrikkelijk”, zegt politiechef in Alton Marcos Pulido. „Ze werd onthoofd door een verdomd woest monster.”

Volgens de tot tranen toe geroerde moeder van het slachtoffer was Holloway niet de vader van de baby in de buik. Over haar dochter zegt ze tegenover het lokale KMOV dat ze een ’lieflijke ziel’ had, en een ’prachtige glimlach’. „Ze had een groot hart. Ze zou alles voor iedereen doen. Ze deed altijd haar best om andere mensen te helpen.” Dodd was op weg om verpleegkundige te worden.

„Ik ben blij dat hij van de straat is, zodat hij dit niemand anders meer aan kan doen”, zegt de moeder over de aangehouden verdachte.