Malek F. met advocaat Job Knoester. Ⓒ Rechtbanktekening: PETRA URBAN

Schiphol - Maandag begint het requistitoir in de zaak tegen Hagenaar Malek F. (32) die op 5 mei 2018 drie mensen neerstak in de omgeving van het Johanna Westerdijkplein in Den Haag. Ook rende hij nog twee andere slachtoffer met een mes achterna.