Op twee na langste reeks zonnige dagen ten einde

De reeks zonnige dagen waar Nederland tot en met vrijdag van mocht genieten, duurde maar liefst 10 dagen. Op deze dagen scheen in De Bilt de zon minimaal 80 procent van haar maximaal mogelijke duur. Zaterdag laat de zon zich nog wel zien, maar is het niet meer stralend zonnig.

De afgelopen reeks is volgens Weer.nl niet alleen een maartrecord. De serie schopt het ook tot een derde plek in de lijst van het hoogste aantal dagen met volop zonneschijn op rij ooit. Deze maand stoot hiermee maart 2020 en mei 1992 van een gedeelde plek: in deze maanden werden er 9 aaneensluitende dagen met volop zonneschijn geteld. Alleen in februari 2003 en in juli en juli 1976 werd een langere reeks neergezet met respectievelijk 11 en 13 zonnige dagen op rij.

De afgelopen reeks had het record kunnen verbeteren als niet op 1 maart wolken over Nederland waren getrokken, waardoor die dag de zon slechts een half uur scheen. Op 26, 27 en 28 februari scheen in De Bilt namelijk ook volop de zon.