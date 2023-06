Chimpansees moeten mogelijk uit Artis vertrekken

„De dieren die hier leven moeten we op lange termijn het best mogelijke welzijn kunnen bieden”, meldt Artis. „Jaarlijks doen we kleine en grotere aanpassingen aan dierverblijven. En daar gaan we voorlopig mee door. In dat licht moeten we soms moeilijke keuzes maken over welke soorten we in Artis in de toekomst kunnen behouden.” De dierentuin wil niet zeggen met welk ander dierenpark wordt gesproken.

Een paar vaste en betrokken Artis-bezoekers maken zich zorgen over het mogelijke vertrek, volgens hen naar India, en zijn „namens de chimpansees” een petitie begonnen. „Verhuizen naar India schaadt hun welzijn en gezondheid. Chimpansees zijn bewuste mensapen, onze naaste verwanten. Weghalen uit hun vertrouwde omgeving, betekent een cultuurshock!”

In Artis leven sinds 1848 chimpansees. De oudste van de groep is 53 jaar.