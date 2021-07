Vader krijgt 12 jaar cel voor doden vier maanden oude dochter

De rechtbank in Zwolle achtte bewezen dat Richard S. de weerloze baby „op zeer gewelddadige wijze om het leven heeft gebracht”, las de voorzitter uit het vonnis voor. In de nacht van 10 maart 2020 brachten vader Richard S. (40) en moeder Geertje B. (38) hun dochter bij de huisartsenpost in Nieuwleusen. Moeder en kind waren gestruikeld, zo was het verhaal. Het kind werd direct per traumahelikopter naar Groningen gevlogen, maar overleed daar in de middag in de armen van haar moeder. Er was direct twijfel, want het aanzienlijke letsel paste niet bij een val.

Een deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) die veel kinderen heeft onderzocht, kwam dergelijk zwaar letsel - waaronder een hersentrauma en twaalf gebroken ribben - niet eerder tegen bij een baby. De dood kon niet door een ongeval zijn veroorzaakt, was haar conclusie. Alleen heel hard slaan op het hoofd, of het gooien van het kind, kan het letsel verklaren. S. was op de avond waarop het letsel is ontstaan alleen thuis met het kind. Toen de moeder thuiskwam, had het kind het letsel al. Dat maakt dat het alleen de vader kan zijn die het kind heeft gedood.

Moeder vrijgesproken

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De moeder is vrijgesproken van nalatigheid. Haar werd verweten dat ze niet tijdig adequate hulp heeft ingeschakeld.