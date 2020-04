Medeverdachten moorden in Enschede op vrije voeten

Arie van D. en zijn zoon Dennis uit St. Willebrord zaten sinds 22 januari vorig jaar vast. Ze zouden voor de viervoudige moord op 13 november 2018 de wapens hebben geleverd of daarin hebben bemiddeld.

Zizi W. uit Breda werd op 29 januari 2019 opgepakt. Zij wordt ervan verdacht een rol te hebben gespeeld bij de aanschaf van de gebruikte vuurwapens.

De rechtbank oordeelde dat er niet langer ernstige bezwaren zijn om de voorlopige hechtenis te verlengen van Arie van D. en Zizi W. Hun voorlopige hechtenis is daarom opgeheven. Voor Dennis van D. geldt dat zijn voorlopige hechtenis is geschorst. Toch liet de rechtbank ook hem gaan, mede omdat deze week de inhoudelijke behandeling van de zaak zou beginnen. Die is uitgesteld naar het najaar wegens de uitbraak van het coronavirus.

Er is volgens de rechtbank momenteel geen bewijs voor de stelling dat de twee mannen en de vrouw op de hoogte waren van het moordplan.

De drie medeverdachten waren woensdag tijdens een voorbereidende zitting niet aanwezig in de rechtbank in Almelo. Hun advocaten volgden de zitting via een Skypeverbinding wegens coronamaatregelen die in de rechtbank gelden.

In de zaak zitten nog drie van oorsprong uit Servië afkomstige hoofdverdachten vast. Dat zijn Camil A. (59) en zijn zoons Dejan (33) en Denis (31). Zij zijn volgens het Openbaar Ministerie rechtstreeks betrokken bij de viervoudige moord in het pand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede. De slachtoffers, onder wie de eigenaar van de growshop, werden van dichtbij doodgeschoten, mogelijk vanwege een ruzie in de hennepwereld.

De volgende voorbereidende zitting tegen de broers A. en hun vader is op 3 juli.