Visser heeft na bijna kwart eeuw oorbel die hij verloor op Waddenzee terug: ’Tranen van geluk’

Henk is met zijn broer Martien Kuiper (64) met een grote doos gebak naar de vissershaven van Den Helder gereden om zijn dierbare gouden oorbel op te halen. Vooral Henk moet slikken en lijkt soms te vechten tegen zijn emoties: „Ja er waren tranen van geluk.”

De oorbel blijkt nog puntgaaf. Henk laat de Zeeuwse schipper Robbert Mol (40) een foto zien van de WR70. De contouren van het schip zijn duidelijk herkenbaar in de oorbel. Het schip verging 36 jaar geleden „Dat was in 1987. De oorbel had ik al veel eerder.” Henk herinnert zich nog de dag dat hij hem verloor: „Ik trok een jas of trui uit. De oorbel bleef eraan hangen, viel en gleed het natte dek af. Voorgoed weg, dacht ik toen. En nu is ie terug, dat maak je maar één keer in je leven mee.”

De contouren van de WR70 zijn terug te zien in de oorbel. Ⓒ Eigen foto

Oproep

En woensdag kwam de oorbel na 23 jaar weer boven water. Stagiair Noah Schroevers (18) uit Arnemuiden zag hem in een stukje rubber op de opvoerband aan dek: „Ik was toen we klaar waren met vissen alles aan het afspuiten. Er ligt meestal nog iets van lood en kleine steentjes op de band. En toen had ik opeens dat oorbelletje vast. En dan wil je natuurlijk ook het verhaal weten en hebben we foto’s met een oproep op internet geplaatst.”

Het oog van Martien viel op de foto: „Ik zag het meteen, de oorbel van Henk. Ik heb Henk meteen opgebeld en nu zitten we hier. Wat een onvoorstelbare ervaring. Dat maak je nooit meer mee. Ik vind het gewoon prachtig, dat het toch allemaal zo weer bij elkaar komt. En ik ben natuurlijk heel blij voor mijn broer.” Henk voegt toe: „Ik had kippenvel toen ik de foto’s zag en besefte dat dit mijn oorbel is.”

Speciale manier van vissen

Schipper Robbert Mol legt uit dat de oorbel alleen maar boven kon komen, door de speciale manier van vissen op schaaldieren: „We vissen niet met netten maar zuigen de scheermessen, zoals de dieren heten, van de bodem op naar boven. De materie doet me niet veel, maar het verhaal erachter natuurlijk wel. Mooi toch om een collega zo blij te kunnen maken. We hebben het als vissers toch al moeilijk genoeg.”