LIVE | OM eist 4 maanden cel voor klimaatactie Meisje met de parel

Eerder werd al bekend dat het beglaasde schilderij zelf niet beschadigd is geraakt, maar de lijst en de achterplaat wel.

Tegen een tweede verdachte, Pieter G., is woensdag eveneens vier maanden geëist, waarvan twee voorwaardelijk. Hij zou de actie gefilmd hebben. „Zonder het filmen zou deze actie het grotere publiek nooit hebben kunnen bereiken”, zegt het OM hierover. G. zelf ontkent iets te hebben geweten van de plannen. Hij zei dat hij voor een project beelden aan het maken was.

Het OM wil ook een proeftijd van twee jaar voor het duo. „Dit had heel erg mis kunnen gaan”, zei de officier van justitie over de actie. „We hebben het over eeuwenoude kunst.” Volgens justitie is de grens van het toelaatbare overschreden en moet met de straf een „duidelijk signaal” worden afgegeven.

De advocaten van de verdachten vragen om vrijspraak voor hun cliënten. Zo wordt door de verdediging van M. erop gewezen dat het schilderij zelf niet beschadigd is geraakt, en betoogt de advocaat van G. dat hij geen activist is maar een journalist „die verslag wilde doen.”

M. is een in België bekende klimaatactivist. Hij verstoorde eerder al de Ronde van Vlaanderen door het parcours op te rennen tijdens de eindsprint. Een derde verdachte, die zijn hand tegen het achterpaneel plakte en een rode vloeistof uitgoot over M., ging niet akkoord met een supersnelrechtzitting. Zijn zaak zal vrijdag worden behandeld.