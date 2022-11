Twee maanden cel voor activisten die Meisje met de parel besmeurden

Rootring veroordeelde de 45-jarige Wouter M. uit Brugge en de 42-jarige filmer van de actie Pieter G. uit Brussel, tot gevangenisstraffen van twee maanden, waarvan een maand voorwaardelijk voor vernieling en openlijk geweld op 27 oktober. Ze moeten hun straf meteen uitzitten.

Alleen de achterwand en het glas raakten beschadigd, maar desondanks was de actie volgens de rechter voor veel mensen schokkend en gingen de verdachten over de schreef. „Eenieder kan zich iets voorstellen bij de kwetsbaarheid van zo’n schilderij en de mogelijkheid dat het verloren had kunnen gaan.”

Een beleefde Wouter M. vertelde dat hij drie jaar geleden geïnspireerd raakte door de jonge klimaatactiviste Gretha Tunberg. „Ik vond dat ik als volwassen man niet kon achterblijven.”

Sindsdien deed hij aan zeker twee- à driehonderd „niet verstorende acties” mee, vertelde hij de politierechter. Het „babbelen” had echter geen enkel effect, zijn klimaatboodschap drong niet door tot beleidsmakers en media, zei hij.

Het werd tijd voor andere acties. „Obsceen! Shame on you”, riepen geschokte bezoekers van het Mauritshuis tegen hem en een mede-actievoerder, die vrijdag moet voorkomen. Die kritiek snapt hij wel, zei Wouter M. „Maar ik denk dat mensen natuurrampen ook niet leuk vinden.”

Volgens Wouter M. had hij online vooronderzoek gedaan om zeker te weten dat Meisje met de parel werd beschermd door glas. „Honderd procent zekerheid dat er geen enkele schade zou ontstaan was er niet, maar ik wilde alles doen om dat te vermijden. Ik gebruikte heel weinig lijm, de rode soep was dik genoeg om niet te spetteren en werd vooral over mij uitgegoten. Ik vond het een aanvaardbaar risico. En burgerlijke ongehoorzaamheid kan bijdragen aan meer bewustwording.”

Op de beelden is bovendien te zien dat Wouter M. terwijl hij met zijn kale hoofd vastgelijmd tegen het schilderij stond, de rode smurrie van de lijst veegde met zijn Just Stop Oil t-shirt. Hetzelfde t-shirt dat hij in de rechtbank nog steeds droeg. „Excuus dat ik ongewassen en ongeschoren voor u zit”, verontschuldigde hij zich tegenover de rechter. Gelegenheid om te douchen had hij in de bajes kennelijk niet gekregen.

Het Mauritshuis begroot de schade op 2000 euro. Het glas moest worden vervangen, evenals de beschadigde achterplaat. Het museum zag echter af van het indienen van een schadeclaim.

Medeverdachte en filmer Pieter G. ontkent dat hij op de hoogte was van de details van de actie. Hij reisde wel met de klimaatactivisten van Antwerpen naar Den Haag – met de auto – maar kreeg niets te horen over hun plannen, zegt hij. Hij filmde de actie. Volgens zijn advocaat is Pieter G. geen activist, maar een fotojournalist.

Volgens de officier van justitie willen mensen van dichtbij het vakmanschap van een schilder en de schoonheid van kunst zien. „Het gevolg van dit soort acties is dat dat in de toekomst misschien niet meer mogelijk is. Omdat bepaalde mensen hùn doel boven het belang van anderen stellen.”