Gewapende overval op Vlaams scoutingkamp: kinderen in shock

Woensdagochtend werd er een gewapende overval gepleegd op een scoutingkamp in Steendorp. De scoutgroep uit Zwevegem verblijft daar momenteel op kamp. De twee daders bedreigden de jonge aanwezigen onder meer met een 9-millimeter pistool. Persoonlijke bezittingen moesten ze meteen afgeven, meldt Nieuwsblad.

De daders verdwenen na hun inval spoorloos. Er raakte niemand gewond, maar verschillende mensen verkeerden in shock. Er is preventief een ambulance ter plaatse gekomen, maar niemand is naar het ziekenhuis overgebracht. Ook een team van het Rode Kruis is aanwezig.

Het kamp wordt onmiddelijk stopgezet. „We zijn alle ouders aan het opbellen en we vragen hen hun kinderen te komen halen.”

„De leiding is in shock over wat er gebeurd is”, zegt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Politie en parket geven nog geen commentaar.