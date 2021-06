Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt 5 procent in een dag

Binnenland

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt weer licht

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is voor de tweede dag op rij licht gestegen. Momenteel liggen er 681 patiënten met Covid-19 op een ic- of verpleegafdeling, blijkt uit de jongste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).