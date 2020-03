Trump (73) straks het ’broekie’ in presidentsrace

Donald Trump Ⓒ REUTERS

Washington - Met het vertrek van de Democratische ’jonkies’ Pete Buttigieg en Amy Klobuchar uit de verkiezingsrace stond er nog nooit stond zo’n oude groep kandidaten in de ring van een presidentscampagne. Omdat de campagne van Elizabeth Warren ook in zwaar weer zit, lijkt de presidentscampagne uit te draaien op een een strijd tussen bejaarde mannen. Bernie Sanders is 78, zijn grootste rivaal voor de Democratische kandidatuur Joe Biden is 77, outsider Mike Bloomberg is 76 en Donald Trump zal in november 74 jaar oud zijn. Hun gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk, zal een belangrijk verkiezingsthema worden.