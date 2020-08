Celstraf voor VVD-penningmeester om verduisteren partijgeld

Tussen 2012 en 2017 verduisterde de man 118.000 euro uit de partijkas van zijn fractie, aldus de rechtbank. Volgens de Flevolandse VVD ging het om fractiegelden die de partij niet had uitgegeven en daarom terug had moeten storten op de rekening van de provincie. Maar dat gebeurde niet. Bij de stoomschipvereniging liet Van V. als penningmeester 37.000 euro in eigen zak verdwijnen.

Van V. zei dat hij het geld verduisterde om schulden af te betalen. De rechtbank oordeelt echter dat hij er vooral zelf beter van werd en zijn vertrouwenspositie die hem door de VVD en de stichting waren toevertrouwd heeft geschaad. De rechtbank neemt het hem bovendien zeer kwalijk dat hij ervoor koos het geld weg te sluizen in plaats van om hulp te vragen.

Tegen de VVD’er was zes maanden voorwaardelijk met een taakstraf van 180 uur geëist. De rechtbank vindt echter dat een volledig voorwaardelijke straf niet in verhouding staat tot de hoeveelheid geld die verduisterd is en de periode waarin dat gebeurde. Behalve de cel- en taakstraf moet hij ook het geld terugbetalen, een reclasseringstraject volgen en mag hij niet meer actief zijn als penningmeester.