Linda had seks met een 22 jaar jongere man: En mijn zoon bleek hem te kennen!

Amsterdam - In de rubriek 'Tussen de Lakens' vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Linda (43). Ze heeft onlangs seks gehad met iemand die net zo oud is als haar zoon. Sterker nog… haar zoon kent hem, zo ontdekte ze de volgende ochtend.