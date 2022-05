Eigen show voor Jacob uit B&B Vol Liefde: ‘Hoe ziet RTL dit voor zich?’

Na het succes van B&B Vol Liefde krijgt de spraakmakende oud-deelnemer Jacob zijn eigen serie op Videoland. Entertainmentverslaggever Jordi Versteegden is verbaasd over de invulling van het programma. In een nieuwe aflevering van de Cultuur en Mediapodcast van De Telegraaf gaat het uitgebreid over het tjokvolle televisieseizoen van deze zomer. Verder: gerommel in radioland en filmnieuws vanuit Cannes. „Het was een grote Tom Cruise-show.”

