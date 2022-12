Eerste gestrande zeehondenpup van deze winter overgebracht naar Pieterburen

Kopieer naar clipboard

De zeehondenpup heeft de naam Hali gekregen. Ⓒ zeehondencentrum pieterburen

Pieterburen - De eerste zeehondenpup van het winterseizoen is binnengebracht bij het Groningse Zeehondencentrum Pieterburen. Het beestje was woensdagavond over een dijk gekropen en kwam op een weg in Den Helder terecht.