President Erdogan meldt mogelijke akkoorden Moskou - Kiev

Erdogan prees zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski voor zijn uitspraak dat er een referendum zou moeten komen over een compromis met Rusland. De Turkse president noemde dat groot leiderschap. Het is echter niet duidelijk wat voor compromis Zelenski bedoelt.

Erdogan is op de NAVO-topconferentie in Brussel geweest. Turkije is lid van het bondgenootschap en heeft goede betrekkingen met zowel Rusland als Oekraïne. Turkije doet niet mee aan sancties tegen Rusland en probeert te bemiddelen. Erdogan wees erop dat zijn land energie uit Rusland nodig heeft. „Bijna de helft van ons aardgas kopen we in Rusland en we bouwen samen een kerncentrale in Turkije.” De centrale niet ver van de Middellandse Zee circa 425 kilometer ten zuiden van Ankara, moet in de komende jaren gereed zijn en dan voorzien in 10 procent van de totale energiebehoefte van het land.

Eerder deze maand ontmoetten de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Oekraïne elkaar in de Zuid-Turkse badplaats Antalya. Erdogan zei dat hij in de komende dagen weer overleg voert met Zelenski en met de Russische president Vladimir Poetin.