Oekraïne: ’Vrouwen en kinderen moeten geen levend schild worden’

Rutte bezoekt Oekraïne en gaat langs bij president Zelenski: ’Zeer onder de indruk van verwoestingen’

Premier Mark Rutte brengt maandag een verrassingsbezoek aan Oekraïne. Hij is voor het eerst sinds de Russische invasie in het land. Rutte is ’zeer onder de indruk van de verwoestingen’, zegt zijn woordvoerder over een bezoek aan de Oekraïense plaatsen Borodyanka, Irpin en Boetsja.