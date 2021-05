Vrouw mocht wellnesscentrum openhouden, coronaregel was onduidelijk

De vrouw hield het saunagedeelte gesloten, maar had haar wellnesscentrum wel geopend voor twee gasten uit maximaal één huishouden, die alleen met een reservering mochten komen. Er kon volgens de rechter onder meer voldoende afstand worden gehouden. Volgens de coronaregels mag een wellnesscentrum alleen open voor publiek als de eigenaar werkt met reserveringen voor maximaal vier personen en vooraf een gezondheidscheck uitvoert. Er stond volgens de rechter echter géén duidelijke periode van sluiting genoemd. In de regels over bijvoorbeeld hotels, pretparken en dierentuinen stond wel expliciet vermeld dat deze gelegenheden niet open mochten na 15 december.

De dag na de inhoudelijke zitting over deze zaak op 10 mei zijn de coronaregels aangepast, aldus de rechtbank en staat er wel in dat wellnesscentra dicht moeten zijn. Tot 11 mei was de vrouw dus niet in overtreding.