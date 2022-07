Nederlandse wandelaars zwaargewond na val van Oostenrijkse bergen

Een 73-jarige Nederlandse vrouw maakte met zes anderen een tocht door de Tiroolse bergen ten noorden van Kitzbühel. Tijdens de terugtocht richting het dal liep de vrouw iets van het wandelpad af. Ze verloor haar evenwicht en viel 30 tot 40 meter naar beneden langs een steil alpenweiland. Een helikopter haalde haar aan een touw uit haar benarde positie. Ze werd zwaargewond naar een ziekenhuis in Salzburg gebracht. Daar is ze op een intensive care opgenomen.

In de deelstaat Salzburg raakte een 72-jarige man uit Nederland gewond. Hij maakte met zijn 57-jarige echtgenote een wandeltocht bij Sankt Gilgen. Na een bezoek aan een bergrestaurant ging het echtpaar naar beneden via een „middelzwaar pad”, dat op sommige plekken heel smal is en waar mensen af en toe zich aan touwen moeten vasthouden, aldus de regionale politie. De man struikelde en viel ongeveer 40 meter naar beneden. Hij kwam in de bedding van een beek terecht. Een reddingshelikopter bracht hem naar een ziekenhuis. Volgens de politie is hij gewond, maar is het niet bekend hoe hij er precies aan toe is.